Учителю преподали урок дисциплины

Бывший преподаватель Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Алексей Алексеев, уволенный за якобы дисциплинарные нарушения, подал в суд на образовательное учреждение с требованием восстановить его на работе. Он считает, что фактическим основанием для увольнения стало его участие в январском митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В колледже настаивают, что политического мотива в увольнении учителя нет. Эксперты отмечают, что дела об увольнениях за участие в публичных мероприятиях пока немногочисленны.



Экс-преподаватель Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Алексей Алексеев, которого уволили вскоре после его участия в январской акции в поддержку политика Алексея Навального, подал иск на учебное заведение в Ленинский райсуд города. Бывший сотрудник колледжа требует восстановить его на работе.

Он считает, что лишился работы именно из-за участия в митинге, а не из-за нескольких дисциплинарных взысканий, которые были объявлены преподавателю. Выговоры были сделаны с мая по июнь 2020 года, еще один — 28 января 2021 года «за нарушение профессиональной этики». «Взыскания стали формальным поводом для моего увольнения, а фактическим — то, что я был на площади Ленина во время митинга-шествия 23 января в поддержку оппозиционного политика, написал о предстоящем мероприятии на своей личной закрытой странице „ВКонтакте“ и выложил фотографии с митинга. Наверное, руководству не понравилась моя политическая позиция»,— сказал Алексей Алексеев „Ъ-Сибирь“. По словам господина Алексеева, 29 января по факту участия в митинге и агитации среди студентов колледжа он был «задержан полицией утром у себя дома и для составления объяснительной доставлен в отделение».

Через четыре дня после участия в митинге господин Алексеев получил от руководства колледжа письмо (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“) о том, что преподаватель, несмотря на предостережения прокуратуры, участвовал в несогласованном мероприятии, призывал своих подписчиков в соцсети «встретиться на митинге, поясняя, что данная акция — это хороший повод поговорить о судьбе страны». Руководство колледжа потребовало от Алексея Алексеева дать письменное объяснение по указанным фактам, а также сообщить, кто и когда уполномочил его «проводить среди студентов колледжа агитацию, манипулировать несовершеннолетними и призывать их к участию в несогласованных политических протестных акциях». Алексей Алексеев отрицает, что призывал студентов колледжа участвовать в акции.

Преподавателя уволили из колледжа 9 февраля 2021 года. Основанием для прекращения трудового договора стало «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Решение основывалось на нескольких дисциплинарных взысканиях: о несвоевременном заполнении журналов учебных занятий, несвоевременном предоставление информации об изменении персональных данных, самовольном ведении кружка без согласования с администрацией колледжа и пр. В своем иске (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“) господин Алексеев сообщает, что «дисциплинарные взыскания, наложенные работодателем, являются незаконными и подлежат отмене». «В выписке из приказа присутствует указание на нарушение мной „норм профессиональной этики педагогических сотрудников колледжа“, однако не сказано, какие конкретно нормы были нарушены, в каком документе они перечислены и ознакомлен ли с ними работник», сообщает суду педагог. По словам преподавателя, основанием для еще одного взыскания стало то, что он «находился на рабочем месте не с 16:00 до 18:00 21 мая 2020 года, а до 21:00», уточняется в иске.

И.о. директора колледжа Юлия Тарасова в разговоре с „Ъ-Сибирь“ отрицает, что увольнение преподавателя связано с митингами. «У Алексея Алексеева пять дисциплинарных взысканий, он их не обжаловал и согласился с ними, у нас есть бумага от него, что он согласен и обязуется исполнять свои должностные обязанности»,— сказала госпожа Тарасова.

Ведущий юрист практики трудового права «Пепеляев групп» Роман Жеребцов отмечает, что суд будет проверять тяжесть проступков педагога: «Перечисленные основания для дисциплинарных взысканий звучат не очень серьезно. Если он сможет предоставить положительные характеристики и отзывы, то суд может встать на его сторону». По словам эксперта, в данном случае увольнение может быть признано несоразмерным совершенным проступкам. «Из специфических оснований для увольнения — совершение аморального поступка, не совместимого с воспитательной функцией. Ничего аморального я тут не вижу»,— говорит он.

Председатель «Альянса учителей» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Даниил Кен отметил, что случай с господином Алексеевым один из немногих, когда, предположительно, увольняют за участие в митингах в поддержку Алексея Навального. «После январских митингов за участие в акции уволили преподавателя московского института театрального искусства Артема Назарова. Это был пока единственный случай, когда официальной причиной для увольнения послужило участие в акции. В Республике Коми один из учителей школы получил дисциплинарное взыскание за одиночный пикет 23 числа»,— говорит он. По словам эксперта, по закону, учителя могли уволить после более чем одного выговора: «Большинство взысканий, вынесенных Алексею Алексееву, пришлись на лето и весну прошлого года, так что, если его действительно хотели уволить, то у руководства колледжа еще тогда были для этого все основания. Исходя из этого, мы делаем вывод, что реальным мотивом для увольнения стало участие в митинге».

Юлия Сасевич