Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска подал в отставку

В отставку подал глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска Александр Люлько. Информацию «Ъ-Сибирь» подтвердили в мэрии. «Он уволен с 9 марта по собственному желанию», - сообщили в пресс-центре. Также с 9 марта уволен глава управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко. «До сегодняшнего дня он находился в отпуске», - сообщили в мэрии.

В феврале депутаты горсовета поставили оценку «неудовлетворительно» работе департамента. Критике, в частности, подвергся отчет о реализации проекта «умные остановки». Планировалось, что в 2022 году должно появиться более 200 таких остановок с Wi-Fi, интерактивной картой города, зарядкой для телефонов и пр. Однако прогресса в реализации проекта нет, сделали вывод депутаты.

Тогда же в феврале мэр Анатолий Локоть сообщил о планах реорганизовать департамент промышленности города. По его словам, этот процесс займет около месяца. «Нам важно, чтобы сохранялась тематика научного центра, площадка работы с предприятиями. Но важно усилить и предпринимательское направление. Так сложились условия, что наиболее уязвимым сектором стало малое и среднее предпринимательство. Надо делать упор на улучшении инвестиционного климата в Новосибирске», - говорил мэр.

Александр Люлько возглавил департамент в 2014 году. До этого он являлся членом комиссии горсовета Новосибирска по градостроительству, научно-производственному развитию и предпринимательству.

Оксана Павлова