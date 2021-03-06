Коронавирус выявили еще у 386 нижегородцев

За последние сутки в Нижегородской области COVID-19 выявили у 386 человек, общее число случаев заражения в регионе увеличилось до 98,8 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ. Скончались 16 пациентов, всего за время пандемии умерли 2,5 тыс. нижегородцев, более 91,5 тыс. человек выздоровели.

В России за последние сутки подтверждено немногим более 11 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заражений к 6 марта достигло 4,3 млн., выздоровели 3,9 млн человек, умерли 88,7 тыс. пациентов.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные послабления в режим повышенной готовности, разрешив работу гардеробов в учреждениях культуры. Также нижегородцы смогут собирать на свадьбах в помещениях до 20 человек, а на открытых площадках – до 50 гостей. На очных мероприятиях размер площади на одного человека сокращен с 10 кв. м до 4 кв. м.

Владимир Зубарев