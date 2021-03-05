С 8 марта!

К празднику 8 марта можно относиться по-разному, но игнорировать практически невозможно. Это скорее праздник весны, чем женской солидарности. А весну во всех культурах олицетворяет женщина. Да и возможно ли пройти мимо, когда весь город наполняется цветами и улыбками? Для тех же, кто хочет сделать для любимых женщин чуть больше, «Коммерсантъ Стиль» собрал тематические подборки модных подарков.

Черное золото

Классическое сочетание чёрного цвета с цветным (желтым или розовым) золотом — символ элегантности и сдержанной роскоши. С ним сложно ошибиться, даже если выбираете подарок той, у которой уже все есть.

Белый минимализм

В мире, перегруженном информацией. белый цвет и минималистичный стиль превратились в оплот спокойствия и умиротворения. Неслучайно и жемчуг испокон веков считается символом чистоты и благочестия.

Радость цвета

После холодной серой зимы и сложного 2020 года наконец-то наступает новая весна. Прочь сомнения — пусть оранжевый, красный, синий, желтый, зеленый правят бал.

Нежным созданиям

Самы женственным женщинам, девушкам и девочкам розовый цвет понравится больше всего, будь то розовые сапфиры или модная сумочка. Если в гардеробе любимой женщины есть хотя бы три вещи розового цвета, можно смело делать ставку на него.