«Ритейл после локдауна. Тренды. Вызовы. Возможности»

Дата / время проведения:

02.04.2021г.

12:00-13:30 ( 1,5 часа)

Повестка:

2020г. стал для retail-рынка годом серьезных испытаний и первого за четверть века падения объемов. Больше всего пострадал непродуктовый ритейл, но и продуктовому пришлось непросто. Несмотря на прогнозируемое экспертами восстановление роста розничной торговли в 2021 году ковидная повестка серьезно изменила потребительское поведение, прежним ритейл уже не будет. Эксперименты 2020 года становятся трендами в новом году: представители рынка продолжают трансформировать бизнес-модели, корректируют стратегии развития, ищут новые инструменты привлечения потребителей и способы удовлетворения их меняющихся запросов.

На конференции Ъ-Урал обсудим как меняется отрасль, как общероссийские тренды влияют на региональный рынок, как трансформируют свои бизнес-модели федеральные онлайн и офлайн-операторы, какие стратегии реализуют в УрФО, какие новые проекты планируют запускать и как их активность может драйвить региональный бизнес.

В фокусе темы:

1. Перспективные стратегии развития ритейла: от инсайтов 2020 к трендам 2021.

Новые грани развития концепции OneRetail.

Тотальная маркетплейсизация: курс на регионы. Возможности для бизнеса. Потенциал использования e-commers для развития предпринимательства

Влияние e-commerce на апгрейд бизнес-моделей офлайн-операторов.

Гибридные модели торговых точек, новая волна развития пунктов выдачи заказов, постаматов и складов «последней мили».

2. НЕМосква: ответ локальных игроков на федеральную экспансию.

3. Цифровые решения и технологии для «нового» потребителя.

Технологические успехи и поиск экономически целесообразных инструментов. Опыт лидеров рынка.

4. Изменение потребительского поведения. Тактики работы с клиентами. Бесшовная коммуникация в ритейле. Успешные кейсы.

5. Маркировка товаров. Как ритейл справился с нововведением? Лучшие IT-решения. Успешные кейсы от представителей рынка.

Маркировка как метод борьбы с реализацией контрафакта

6. Оптимизация транспортно-логистических услуг для онлайн и офлайн- ритейла. Усиление цифровой составляющей и развитие инфраструктурных проектов.

Аудитория: владельцы и менеджеры торговых компаний, директоров по развитию и логистике, представителей логистических и транспортных компаний, маркетплейсов, лизинговых компаний, складских девелоперов, представителей Минпромторга, банковских специалистов, профильных аналитиков и консультантов.

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По вопросам партнерства и участия:

Наталья Чиянова, Director PR & Events

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(343) 287-37-05

events@kommersant-ural.ru

Марина Костарева, руководитель проектов PR & Events

+7 902 445 40 44

(343) 287-37-05

m.kostareva@kommersant-ural.ru