25 февраля “Ъ-Южный Урал” провел неформальную встречу, приуроченную к мужскому празднику. В приглашениях мероприятие было заявлено как «круглый стол в стиле рок-н-ролл», однако на этот раз никто не собирался обсуждать привычные для «Коммерсанта» проблемные вопросы, характерные для конференций и круглых столов. А вот рок-н-ролл действительно был.

Темой вечера стали увлечения успешных челябинских мужчин, принимающих решения не только за себя, но и за целые компании, общественные организации и политические объединения. Эти люди часто рассказывают “Ъ-Южный Урал” о своих проектах и решениях. Пришло время поговорить о том, как они проводят свободное время. Ведь те, кто активен в бизнесе и работе, обычно и в свободное время не скучают.

Площадкой для мероприятия не случайно стал салон «Harley-Davidson Челябинск». Культовый бренд Harley-Davidson не нуждается в представлении и является не просто маркой мотоциклов, но и образом жизни.

Для “Ъ-Южный Урал” это мероприятие было важным еще и потому, что именно на нем издание впервые анонсировало предстоящую премию «Твердые знаки», вручение которой состоится в этом году.