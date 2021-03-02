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04 марта, четверг
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13:16
Песков объяснил, кого Путин обвинил в «хорьковых целях»
14:18
Виктор Томенко попросил премьер-министра утвердить дорожную карту Чуйского тракта
12:54
Ученые спрогнозировали начало третьей волны в Новосибирской области
12:52
В Кузбассе у каждого десятого болевшего COVID-19 ребенка возникли последствия болезни
12:45
Депутаты Эл-Курултай Республики Алтай избирали нового спикера
12:00
НПЦ «Недра» инвестируют 752 млн рублей в разведочное бурение в Красноярском крае
11:21
Фарух Рузиматов стал руководителем балетной труппы НОВАТ
11:15
S7 открывает прямые рейсы из Новосибирска в Калининград
10:41
Экс-глава ЛВЗ Омска получил тюремный срок за неуплату 1 млрд рублей налогов
10:34
Парламент согласовал кандидатуру на должность заместителя председателя правительства
10:07
Ростехнадзор предложил угольщикам снизить мощность взрывных работ
09:50
Привитым от COVID-19 жителям Алтайского края начали выдавать нагрудные значки
09:16
ОАО «РЖД» провело проверку после высадки пассажиров в сугробы на Алтае
09:14
Инвестиции в развитие курорта Каракольские озера составят 14 млрд рублей
08:57
В зону подтопления в Томской области могут попасть более 70 населенных пунктов
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Материал удален в связи с окончанием срока размещения
02.03.2021
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Огонёк
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Автопилот
Наука
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