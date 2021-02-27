Банки переоценят прибыль

Банки ждет резкое сокращение прибыли в этом году. Одни аналитики предполагают, что она может снизиться на треть, другие дают еще более пессимистичные прогнозы. Ставки по займам, как отмечают эксперты, снизятся. Кроме того, игрокам рынка в 2021 году придется пойти на дополнительные траты. Какие еще сложности ждут кредитные организации? И все ли игроки рынка смогут пережить кризис? Об этом — Андрей Загорский.

Изначально эффект коронавирусного кризиса амортизировали специальные меры по поддержке отрасли, но они были временными. Теперь банкам на создание резервов под займы придется отложить дополнительно как минимум 500 млрд руб., а по некоторым подсчетам — 1 трлн руб. С конца марта 2020 года игроки рынка реструктуризировали около 10% всего кредитного портфеля, а это примерно 6,8 трлн руб. Причем, по оценкам аналитиков, около трети этих займов могут стать проблемными. А причин для резкого роста доходов на рынке не предвидится, подчеркнул директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Заканчиваются антикризисные послабления для банков. То есть в 2020 году была возможность не формировать резервы по реструктуризациям, которые были связаны с COVID-19, с его последствиями. С середины 2021 года нужно будет формировать резервы в полном объеме. Кроме того, ставки по вкладам ниже, скорее всего, уже не будут, потому что банки будут опасаться оттока средств физических лиц. При этом ставки по кредитам банки вынуждены постоянно снижать, пересматривать, потому что есть конкуренция за хороших заемщиков. Поэтому маржа снижается, а также постоянно растут расходы. Все банки, даже небольшие, обязаны внедрить систему быстрых платежей, идентификацию клиентов в рамках сбора биометрических данных. По сути, организации попадают в такие ножницы рентабельности, когда расходы постоянно растут, а доходы сокращаются».

Если по итогам прошлого года прибыль банковского сектора составила 1,6 трлн руб., то в этом она может сократиться на 20-30% по прогнозам агентства «Эксперт РА», а по оценкам Национального рейтингового агентства и вовсе на 44%. Впрочем, некоторые специалисты смотрят на ситуацию с большим оптимизмом. В их числе генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Мы, в общем-то, выходим сейчас на новый этап, когда ключевая ставка перестала падать, она находится на одном уровне уже полгода. И более того, Центральный банк заявляет о том, что ставки начнут расти, и процентная маржа, скорее всего, сужаться у банка перестанет. И я бы здесь не стал говорить, что кредитные риски, которые будут давить на прибыль, являются столь мощным фактором, что прибыль упадет именно в этом году так существенно».

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что у отдельных игроков банковской отрасли разные возможности. У лидеров, например, их куда больше, чем у «середнячков» и тем более у аутсайдеров. Так что такие гиганты, как Сбербанк и ВТБ по итогам года, вопреки общим прогнозам, прибыль планируют даже увеличить. В то же время некоторые кредитные организации, в первую очередь небольшие региональные банки, могут оказаться в зоне риска и даже уйти с рынка, отметил Иван Уклеин: «На текущий момент в системе 366 банков, если мне не изменяет память.

Небольшим банкам выживать труднее. Безусловно, тенденция по консолидации будет продолжаться.

В этом году мы ожидаем порядка минус 30 банковских лицензий, это не обязательно дефолты и отзывы лицензий за какую-то регуляторику. В число отозванных лицензий будет входить и слияние, поглощение, и даже добровольная сдача лицензии, когда собственники понимают, что банковский бизнес уже не рентабельный, проще перевести свои расчеты в более крупный банк».

2021 годом отложенное влияние пандемии на банковский рынок, как отмечают аналитики, не ограничится. Эффект «коронакризиса», по их прогнозам, будет заметен еще в течение двух-трех лет.