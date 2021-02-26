VERRA и баскетбол: только победа!

22 февраля в столице Прикамья завершился этап отборочных игр на Кубок Европы по баскетболу-2022 в группе «B». Красивой, мощной точкой стал матч Россия – Эстония, завершившийся триумфальной победой национальной сборной России. Ранее Россия одержала победу в матче с командой Северной Македонии. Всего УДС «Молот» принял шесть игр команд Италии, Эстонии, Северной Македонии и России.
Известная пермская автомобильная компания VERRA выступила партнером этого масштабного спортивного события европейского уровня, и внесла вклад в победу российской сборной. Отличную организацию соревнований заметили не только спортсмены, но и руководители спортивных федераций и тысячи болельщиков.
Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA: «Пермь – фанатская столица российского баскетбола. Здесь любят и понимают этот вид спорта, а так, как болеют в Перми, не болеют больше нигде. Для VERRA важно, чтобы спортивные соревнования такого уровня развивали Пермь и делали ее настоящим центром баскетбола в России».
На трибунах самой баскетбольной арены страны – УДС «Молот» – болели за Россию наши земляки и наши клиенты. VERRA всегда рядом с вами! Мы гордимся тем, что помогаем тому спорту, который нравится жителям города, нашим клиентам, и дальше будет делать это. Чтобы пермский паркет продолжал приносить удачу команде России, которая никогда не проигрывала здесь. Чтобы Пермь оставалась лучшим городом для баскетбола в стране. Знай наших!