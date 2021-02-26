Петр Колтыпин вошел в состав оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми

Обновился состав оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми. В новый состав оргкомитета по подготовке к юбилею вошел вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Пермь находится на территории присутствия Волго-Вятского банка, и я очень рад, что Сбер сможет принять активное участие в подготовке к празднованию такой значимой для столицы Прикамья даты. Свой 300-летний юбилей Пермь отметит в 2023 году, поэтому сейчас предстоит много работы по подготовке к большому празднику».

Оргкомитет по подготовке празднования юбилея столицы Пермского края будет заниматься воплощением в жизнь ряда крупных инфраструктурных проектов, подготовкой событийных мероприятий.