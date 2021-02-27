Опера морального беспокойства

Клаус Гут — продолжатель традиций немецкого режиссерского театра второй половины ХХ века. В том числе и по части намеренной «актуализации» классических оперных сюжетов. Консервативных ценителей оперы в свое время шокировал мрачный зальцбургский «Дон Жуан» (2008), где смертельно раненный главный герой скитался по лесу в обществе наркомана Лепорелло. Еще больше досталось «Богеме» (2017, Парижская опера), где действие разворачивалось на космическом корабле.

Однако надо отметить, что спектакли Гута, будь то удачные или нет, никогда не являются эпатажем ради эпатажа. Злободневная общественно-политическая актуальность у него тоже не доходит до такой плакатности, как у многих его коллег. Нынешняя, первая работа режиссера в России — «Саломея» — продолжает ряд его работ, где препарируется скорее моральная и психологическая проблематика, комплексы и душевные травмы героев — как в знаменитой «Свадьбе Фигаро» (Зальцбург, 2006) или также в зальцбургской «Ифигении в Тавриде» (2000), с которой, по сути, началась мировая слава постановщика.