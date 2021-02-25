Бизнес настраивается на закрытия

Каждая 10-я российская компания может закрыться в течение года. Остальные просят у государства новые меры поддержки. Опрос бизнесменов в разных регионах страны провел аппарат омбудсмена Бориса Титова совместно с Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина. Выяснилось, что предприниматели, несмотря на снятие большинства ограничений, введенных в прошлом году, по-прежнему сталкиваются с теми же проблемами, что и во время локдауна.

И главная из них — так и не восстановившийся спрос на товары и услуги, пояснил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Антон Свириденко: «Процент предпринимателей, которые ответили, что падение спроса является их главной проблемой, серьезно упал, примерно на 10%. Если в прошлый раз было 67%, то теперь это 60%. Точно так же больше предпринимателей заявили о том, что они получили меры поддержки. С августа мы проследили динамику, все-таки есть кое-какое улучшение. Тем не менее, все равно ситуация остается тревожной, потому что по итогам 2020 года спрос снизился практически у 80% предпринимателей, выручка упала примерно у такого же количества. 11% предпринимателей готовы инициировать процесс банкротства, с одной стороны. С другой стороны, всего 3% предприятий закрылось, что говорит о том, что меры поддержки работали — это налоговые отсрочки, мораторий на банкротство и так далее».

Только 20% малых и средних предпринимателей сообщили, что в прошлом году не заметили снижения спроса на свои товары и услуги. Но более 40% опрошенных отметили, что у них было падение в 1,5 раза и больше. Примерно у 60% компаний выручка в пандемическом году уменьшилась на треть, а каждая вторая компания была вынуждена урезать фонд оплаты труда. Бизнесмены рассказали “Ъ FM”, какие изменения рынка стали для них самыми болезненными.

Владимир Жиганов, руководитель сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия»: «В сфере развлечений всегда спрос был прогнозируемый. Мы в среду и в пятницу могли сделать срез и понять, как пройдут по выручке, по загрузке суббота и воскресенье. Люди стали очень хаотично потреблять услуги, практически без планирования, это тоже сказывается на финансовых показателях компании. Сейчас более или менее устойчиво себя ощущают только те, кто не ожидает, что все закончится, а ищет новые модели, меняет бизнес-процессы, находит новые продукты на стыке своих уникальных возможностей и аудитории. Мы-то всегда существовали в офлайн-формате, в рознице, а сейчас мы перешли в онлайн». Ирина Эльдарханова, председатель совета директоров компании «Конфаэль»: «Одна из глобальных проблем — высокая арендная плата, которую по-разному абсолютно рассматривают разные торговые центры. Некоторые из них идут на небольшое снижение, но оно не соответствует ситуации и проценту падения спроса. Например, есть ТЦ, которые сделают скидку 20-25% от прежней арендной платы, которая была до пандемии, но на самом деле спрос упал значительно больше, также уменьшился средний чек из-за снижения потребительских возможностей у людей. Некоторые торговые точки ждали Новый год, другие ждут сейчас окончания 8 марта, то есть покупательского сезона, а потом планируют закрыться и уже об этом оповестили торговые центры». Нина Литвинова, управляющий партнер сети маникюра и педикюра «Пальчики»: «Среднее падение выручки в нашей индустрии составило больше 30%. Для нас очень ощутимо это падение потребительской активности, мы очень долго формировали культуру регулярного ухода за собой, и сейчас этот процесс очень сложно вернуть на тот уровень, который был. Налоговая нагрузка достаточно высокая. И все это в целом приводит к тому, что более 45% предпринимателей индустрии красоты сократили штат персонала».

К своим основным проблемам бизнес также относит невозможность платить налог на имущество и аренду помещений. Значительная часть предпринимателей жалуется на неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги. Также весьма распространенной оказалась нехватка денег на коммунальные платежи и перебои с поставками материалов и товаров на предприятия. Об этом сообщили в каждой пятой компании. Самое тяжелое положение в сфере развлечений. Каждый второй кинотеатр, концертная площадка или детский развлекательный центр отметили, что в их регионах до сих пор действуют ограничения.

Светлана Белова