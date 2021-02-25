Вишерскому заповеднику исполняется 30 лет

Фото: Заповедник Вишерский

Руководитель Авиакомпании «Геликс» Николай Варганов от лица всего коллектива поздравляет сотрудников заповедника с круглой датой.

– Время пролетело незаметно. И уже 30 лет. Возраст молодой, дерзкий, но уже и зрелый. Своей заботой о природе вы приносите в мир много тепла, добра и любви! Работники заповедника – настоящие энтузиасты и неравнодушные люди. Благодаря вашим усилиям удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира.

Примите искренние пожелания успехов в работе, крепкого здоровья, стабильности и реализации ваших планов! Хочется верить, что каждый ценитель природы сможет не раз навестить эти уголки первозданной красоты и совершенства!