Правительственный cовет по вопросам попечительства стал более правительственным

Известный своими социальными инициативами правительственный cовет по вопросам попечительства изменил структуру. Если ранее в него никогда не входили сотрудники госструктур (единственной чиновницей в этом органе была глава совета вице-премьер Татьяна Голикова), то теперь постоянное членство получили представители Минздрава, Минтруда и Минпросвещения. Официально в правительстве объясняют, что это поможет эффективнее коммуницировать с ведомствами. Однако ряд членов совета в разговоре с “Ъ” все же выразили недоумение, отметив, что чиновники и ранее постоянно присутствовали на заседаниях.

Заседание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере впервые прошло в новом составе. 7 февраля 2021 года премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав совета — его членами впервые оказались представители министерств. Отметим, что ранее совет, который традиционно возглавляет социальный вице-премьер (сначала Ольга Голодец, а затем Татьяна Голикова), функционировал как сообщество экспертов или представителей профильных НКО. Они вносили предложения по решению отраслевых проблем напрямую через главу совета.

Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере был создан в 2012 году. Он инициировал реформу детских домов (уход от большого числа детей в группах, размещение их в помещениях квартирного типа) и реформу паллиативной помощи, в том числе создание «дорожных карт» по обеспечению обезболивающими препаратами. Также именно по итогам обсуждений в совете была запущена система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, концепция ранней помощи детям с различными заболеваниями, проработан доступ социально ориентированных НКО к оказанию услуг. ФСИН России по инициативе совета разработала и утвердила план мероприятий по обеспечению совместного проживания осужденных матерей вместе с детьми в домах ребенка исправительных учреждений.

В новый состав совета вошли, в частности, заместитель главы Минтруда Ольга Баталина, заместители главы Минздрава Евгений Камкин и Олег Салагай, замминистра просвещения Денис Грибов. Одновременно премьер исключил председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марину Гордееву, директора центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадима Меньшова, председателя правления благотворительного фонда «Арифметика добра» Наилю Новожилову, заместителя председателя попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге Елену Чернышкову и правозащитника Ирину Ясину.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе совета, в его составе чиновники «будут обладать теми же полномочиями, что и остальные члены».

Там же отметили, что решение о включении в его состав чиновников должно «упростить рабочую коммуникацию между членами совета и органами исполнительной власти»: «Это было одно из коллегиальных предложений членов совета по совершенствованию структуры и внутренней организации работы».

Отметим, на заседании совета Татьяна Голикова заявила, что Минпросвещения не выполнило поручение 2019 года — о подготовке программы психологического сопровождения в сиротских учреждениях. Госпожа Голикова, отметила, что намерена «провести встречу с коллегами», чтобы узнать причину. Надежду, что теперь ведомства «будут ответственнее относиться к поручениям совета», выразила и заместитель главы совета Елена Тополева-Солдунова. Она также отметила, что в этом будет и отличие правительственного совета от общественных советов при ведомствах, куда не могут входить чиновники: «Но совет изначально задумывался как общественный орган, где прежде всего членами совета являются именно представители некоммерческих организаций, и он всегда был диалоговой площадкой, на которой присутствовали и чиновники». Она выразила мнение, что теперь статус чиновников в совете «будет легитимизирован»: «Я считаю, что костяк совета должны составлять представители авторитетных некоммерческих организаций, работающих в разных областях социальной сферы. И на сегодня это так и есть». Так, объяснила она, часть вышедших из совета останутся в нем в качестве экспертов.

Однако несколько членов совета в разговоре с “Ъ” отметили, что пока не понимают, какую именно роль будут играть чиновники в совете.

Юлия Тимофеева