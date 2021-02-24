Дело о хищении денег Ярославского радиозавода передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности, продолжит расследовать центральный аппарат СК России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее расследование дела вело главное военно-следственное управление.

«Дело Халила Арсланова и нескольких человек, проходящих по его делу обвиняемыми, передано в центральный аппарат СК РФ для дальнейшего расследования. Надзор за его ходом будет осуществлять Генеральная прокуратура РФ»,— цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Халила Арсланова обвиняют в хищении совместно с другими лицами денег у Минобороны. По одному из эпизодов, по данным следствия, было похищено 6,5 млрд руб., выделенных Минобороны предприятию «Ангстрем» и Ярославскому радиозаводу на производство и поставку радиостанций Р-187-П1 вооруженным силам. Обвиняемый свою вину не признает.

Кроме того, Халила Арсланова обвинили в вымогательстве 12 млн руб. у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Халил Арсланов в настоящее время находится под арестом. 2 февраля 2021 года военный суд продлил его содержание под стражей до 6 мая 2021 года.

Антон Антонов