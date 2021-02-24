Краевые власти попросили дополнительное время для согласования проекта мирового соглашения с генподрядчиком зоопарка

Управление капитального строительства (УКС) Пермского края попросило дополнительное время для согласования проекта мирового соглашения по договору генподряда на строительство зоопарка. Сегодня на заседании краевого арбитражного суда представитель УКС сообщила, что проект мировой управление получило, однако в него требуется внести корректировки, на что потребуется еще около двух месяцев. В связи с этим УКС ходатайствовало об отложении заседания. Ответчик, АО «РЖДстрой», и третьи лица поддержали просьбу истца. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 13 апреля.

Напомним, в 2016 году УКС заключило с АО «РЖДстрой» договор генподряда на строительство нового пермского зоопарка. В 2017-м начались строительные работы. Согласно первоначальным планам, сдача первой очереди зоопарка намечалась в 2018 году, но работы до сих пор не завершены. Общая их стоимость оценивалась в 1,8 млрд руб.

В ноябре 2019 года управление капстроительства обратилось в краевой арбитражный суд с несколькими исками к генподрядчику, которые были объединены в одно производство. По подсчетам УКС, на момент обращения в суд срок был пропущен на 576 дней. Управление потребовало с ответчика более 587 млн руб. в счет возмещения ущерба и 1,091 млрд руб. неустойки за срыв сроков строительства зоопарка. В середине декабря 2020 года стало известно, что стороны планируют заключить мировое соглашение. Тогда сообщалось, что на подготовку документа потребуется полтора месяца.