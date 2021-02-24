Кэтрин Чэнь, старший вице-президент Huawei Фото: Huawei

Участники форума «Технологии подключения как фактор всеобщего процветания», организованного компанией Huawei, Всемирной ассоциацией операторов мобильной связи (GSMA), Центром экономики окружающей среды Фуданьского университета и изданием The Paper, обсудили ценности цифровых технологий для устойчивого развития более подключенного мира. Среди участников — представители организаций со всего мира, включая международные отраслевые регуляторы и научно-исследовательские центры из Китая, Малайзии, Испании, Таиланда, Венгрии и Португалии. В онлайн-формате к конференции подключились свыше 100 слушателей более чем из 50 стран.

Кэтрин Чэнь, старший вице-президент и член совета директоров компании Huawei, произнесла вступительную речь на тему «Верим в потенциал технологий», в которой описала, как могут использоваться технологии в качестве двигателя прогресса человечества. Призывая организации и людей мыслить масштабно и совершать маленькие шаги, мадам Чэнь снова выразила свою поддержку целям устойчивого развития ООН и построению экологичного и инновационного мира без дискриминации. Полный текст ее речи ниже.

У всех нас остались смешанные чувства по отношению к 2020 году. Пандемия изменила нашу жизнь. Многое из того, что считалось само собой разумеющимся, больше не существует. Изменились и наши ценности. Самым большим уроком прошлого года для меня стало понимание того, как тяжело обществу достичь консенсуса. Кажется, между нами не прекращаются конфликты и разногласия, начиная с решения о необходимости введения локдаунов и заканчивая полезностью ношения масок.

Сегодня мы встретились, чтобы обсудить «17 целей устойчивого развития» ООН. Лично я считаю, что технологии имеют важнейшее значение для достижения этих целей. Чтобы раскрыть весь потенциал технологий и стимулировать устойчивое развитие, мы сообща должны сделать две вещи.

Первым вызовом для нас станет достижение честного консенсуса о том, являются ли технологии двигателем прогресса человечества.

История доказывает, что крупные социальные изменения всегда идут рядом с прорывами в науке и технике. Но сегодня достижения в сфере технологий так сильно рекламируют и политизируют, порой представляя их худшим из зол, что многие из страха перестали верить в потенциал технологий. Некоторые люди изо всех сил пытаются затормозить развитие технологий.

Недавно я читала отчет, в котором говорилось о том, что любая важная цифровая платформа, находящаяся под контролем Китая, будет очень опасна для США, если ее оперативно не сдерживать, и что 5G — одна из таких платформ.

5G — это стандартизированная технология с широкой полосой пропускания, низкой задержкой и расширенными возможностями связи. Она помогает трансформировать традиционные отрасли и предоставляет преимущества для всех. Во многих отраслях по всему миру происходит крупномасштабное развертывание 5G. Обычные потребители каждый день пользуются преимуществами 5G. Кроме того, 5G помогает повысить эффективность работы морских портов, шахт и логистики. Разве это плохо? Не думаю.

Если мы заявляем, что технологии важны, но их развитие неправильно с точки зрения идеологии, это приведет только к разделению, замешательству и регрессу.

Мы должны достичь глобального взаимопонимания по этому вопросу. Для того чтобы технологии приносили пользу обществу, нужно верить в их потенциал.

Конечно, всегда существует опасность, что кто-то будет использовать технологии во вред. Но эта проблема возникла не вчера. Со времен промышленной революции установление правил защищало нас от рисков, связанных с технологиями. Правила позволяют техническим достижениям путешествовать за пределы национальных границ, повышая качество жизни, не создавая при этом нежелательных рисков. Мы вступаем в цифровую эпоху, и во всем мире активно разрабатывают правила кибербезопасности, защиты конфиденциальности и управления ИИ, которые призваны защитить нас. Всем остальным пора стать увереннее и приветствовать техническое развитие.

Другим вызовом для нас станет необходимость принять решительные меры, чтобы сделать технологии по-настоящему эффективными и ценными для всех.

Достичь консенсуса, возможно, нелегко. Гораздо проще, конечно, остановить развитие технологий. Для предприятия, например, вера в технологии может возникнуть из чего-то несущественного. Рассмотрим, например, концепцию минимально жизнеспособного продукта. Минимально жизнеспособный продукт — это продукт на той стадии разработки, когда он отвечает лишь наиболее важным требованиям пользователей при наименьшем расходе ресурсов. После выхода на рынок продукт можно последовательно улучшать и дорабатывать.

Достижение широкого взаимопонимания — трудная задача, поэтому мы можем воспользоваться этой концепцией минимально жизнеспособного продукта, чтобы не прерывать технический прогресс. Сосредоточившись на уже достигнутом нами ограниченном взаимопонимании и помня о том, какие ресурсы нам фактически доступны, мы можем шаг за шагом добиваться прогресса. Последовательное улучшение ведет к совершенству. Поощрение же конфликта означает стагнацию.

Компания Huawei всегда поддерживала технический прогресс. Мы верим, что в конечном счете технологии приносят пользу человечеству. Мы также верим, что цифровые технологии помогут ООН в достижении целей устойчивого развития. Компания Huawei уже исследовала множество областей применения цифровых технологий, руководствуясь целями устойчивого развития.

Решение Huawei Smart PV широко используется более чем в 60 странах и привело к снижению выбросов углерода на 148 млн тонн. Это эквивалентно посадке более чем 200 млн деревьев. В одной только Эфиопии мы помогли клиентам развернуть более 400 солнечных электростанций, снизив выбросы углерода на 2850 тонн. В Китае мы также помогли построить крупнейшие в мире солнечные электростанции для сельскохозяйственной и рыболовной отраслей в провинциях Нинся и Шаньдун.

Более того, Huawei и ЮНЕСКО в рамках трехлетнего партнерства запустили программу «Открытые школы», призванную помочь школам Египта, Эфиопии и Ганы улучшить цифровые навыки с помощью онлайн-образования.

Каждый из этих примеров, каждое соединение, уменьшение выбросов в атмосферу на каждый грамм, каждый ватт сэкономленной электроэнергии, каждое маленькое улучшение, которое мы сделали, было бы невозможным без незначительных достижений в области технологий. Это и есть та ценность, которую технологии дарят миру.

Спасибо.