Ипотека для предпринимателей

Индивидуальные предприниматели, ежемесячно отдавая средства за аренду помещения, стремятся к приобретению в собственность своей коммерческой недвижимости. Сегодня это вполне реально, как и покупка представителями бизнеса собственного жилья в ипотеку. Ольга Новикова, эксперт по работе с банками «Ривьера Парк», в интервью с ижевским бизнесменом рассказала о том, как ей удается успешно одобрять заявки.

- Ольга, вы давно работаете с банками. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, слышал, что многим представителям бизнеса очень сложно получить ипотеку, так как многие банки отрицательно относятся к данному сектору бизнеса. Это действительно так и почему?

- Индивидуальные предприниматели в силу особенностей налогового учета не всегда могут официально подтвердить свой реальный доход. Поэтому банки осторожно предоставляют кредиты ИП.

- Получается, у меня мало шансов оформить ипотечный кредит?

- Все возможно. Чтобы оформить ипотеку, предприниматель должен привести в порядок документы, подтверждающие его реальные доходы. Банки охотнее оформляют сделки с предпринимателями на общей или упрощенной системе налогообложения. Дополнительное подтверждение платежеспособности - обороты по расчетному счету, наличие в собственности заемщика недвижимости, автомобиля, земельных участков.

- А если я работаю по патенту и не могу подтвердить свой доход ни одним из вышеперечисленных вариантов, значит, мне можно не мечтать о покупке недвижимости?

- «Ривьера Парк» имеет банки-партнеры, в которых существует программа, не требующая подтверждения дохода, поэтому вам не придется «ломать голову» по предоставлению деклараций и других документов. В нашей практике 9 из 10 заявок получают одобрение.

- На данный момент я арендую коммерческое помещение. Реально ли мне приобрести коммерческое помещение в вашем жилом комплексе в ипотеку?

- Мы уже долгое время успешно одобряем ипотеку на нашу коммерческую недвижимость. Банками разработаны комфортные программы для предпринимателей. Пакет документов тот же, что и на приобретение жилой недвижимости, первоначальный взнос 30%.

- Есть ли у меня шансы сменить старое жилье на квартиру в «Ривьера Парк»?

- Приходите к нам в офис, и мы реализуем вашу мечту. Подскажем какие необходимо собрать документы, сами направим их в банк. Вскоре вы сможете получить ключи от просторной квартиры или собственного офиса в «Ривьера Парк»! Кроме того, предусмотрен бонус за приобретение жилой и коммерческой недвижимости до 5%. Это прекрасная возможность жить и работать в одной локации.