В Ростове на некоторых улицах с марта запретят остановку транспорта

С 13 марта в Ростове на нескольких улицах будет запрещена остановка транспорта. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации. Уточняется, что ограничения вводятся «в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности участков улично-дорожной сети».

Остановка транспорта будет запрещена по ул. Журавлева на участке от ул. Суворова до ул. Пушкинская с восточной стороны; по ул. Большая Садовая на участке от дома по адресу ул. Большая Садовая, 40 до пр-кт Буденновский с южной стороны; по ул. Восточная на участке от пер. Крепостной до пер. Нахичеванский с южной стороны; по ул. Журавлева на участке от ул. Петровская до дома по адресу: ул. Журавлева, 25/167 с восточной стороны по ул. Шаумяна на участке от дома по адресу: ул. Шаумяна, 27 до пр. Буденновский с северной стороны; по ул. Фрунзе по участке от пер. Тимирязева до ул. Стадионная с северной стороны; по ул. Фрунзе на участке от пер. Тимирязева до пр. Буденновский с южной стороны; по ул. Каяни на участке от дома №10 до дома по адресу: ул. Верхненольная, 8 с восточной стороны;

Стоянка автомобилей будет запрещена по ул. Журавлева на участке от ул. Пушкинская до дома по адресу: ул. Журавлева, 47 с западной стороны.

Кроме того, в рамках мероприятий на некоторых улицах будет действовать ограничение разрешенной скорости до 40 км/ч, а именно на ул. 40-я Линия на участке от ул. Ереванская до ул. Вити Черевичкина; на ул. Вавилова на участке от ул. Таганрогская до ул. Иловайская и на ул. Каяни на участке от ул. Мурлычева до ул. Советская.

Въезд грузовых автомобилей будет запрещен на ул. Полевая со стороны ул. Пестеля и на ул. Чемордачка со стороны дома по адресу ул. Чемордачка, 73.

Наталья Шинкарева