Франция становится ближе

В четверг, 18 февраля, в Самаре открыл свою работу форум «Дни Франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарской области». В событии приняли участие представители регионального правительства, компании-члены Франко-российской торгово-промышленной палаты, а также представители компаний, работающих на территории региона. Целью деловой миссии стало развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества на территории Самарской области. Делегация также посетила производственную площадку компании Электрощит Самара, индустриальный парк «Преображенка», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и Особую экономическую зону «Тольятти».



Гостей региона поприветствовала и. о. председателя областного правительства Наталья Катина. «От лица губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, от лица правительства Самарской области позвольте поприветствовать вас на форуме. Визит Франко-российской торгово-промышленной палаты — очень знаменательное событие и мы искренне рады приветствовать столь представительную делегацию, в которую вошли 17 предприятий», — отметила Наталья Катина.

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский отметил, что Самарская область — отличный пример региона с комфортными условиями для работы инвесторов. «Нужно инвестировать в те регионы, которые инвестируют сами в себя, улучшают качество жизни своих граждан. Самарская область — яркий пример правильного подхода. Подтверждение моих слов — состав нашей делегации. Это 17 организаций, среди которых половина — это российские компании. Значит, и иностранцам есть чем заняться здесь», — подчеркнул Павел Шинский.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал гостям форума инвестиционные возможности региона. «Самарская область — столица автопрома и автокомпонентов. Кроме этого, Самарская область и Тольятти являются столицей французского бизнеса: много компаний из Франции, работающих на территории нашего региона, пришли вместе с альянсом Рено-Ниссан. Сегодня это очень большая и дружная семья французского бизнеса», — рассказал Дмитрий Богданов. — Мы сформировали очень насыщенную программу события, чтобы показать наши инвестиционные площадки и предприятия с участием французского бизнеса. Это позволит коллегам пообщаться, увидеть и услышать, насколько комфортно работать в Самарской области, как много направлений развития существует в нашем регионе».

В ходе форума представители делегации презентовали свои компании, задавали вопросы представителям регионального правительства и выражали надежду на дальнейшее взаимодействие с Самарской областью.

Президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе отметил, что компания Schneider Electric давно и успешно работает на территории Самарской области. «Самые важные составляющие, необходимые для инвестора, здесь есть: это доступ к высококвалифицированным кадрам, развитой инфраструктуре, в том числе транспортной. Мы очень комфортно чувствуем себя здесь», — заметил Йохан Вандерплаетсе.

Господин Вандерплаете также подчеркнул, что компания Schneider Electric давно взяла курс на локализацию производства и активно развивает бизнес в России. В частности, в ближайших планах предприятия Электрощит Самара, входящего в Schneider Electric, значится дальнейшее укрепление ключевых показателей, модернизация производства, запуск проекта по внедрению QR-кодирования выпускаемого оборудования для удобного доступа клиентов к документации. Предприятие планирует реализацию масштабных новых проектов, в том числе при поддержке администрации Самарской области. В их числе создание индустриального парка на базе Электрощит Самара; разработка пилотного проекта в области международной сертификации по стандартам МЭК; открытие новых учебных лабораторий.

«Повышение инвестиционной привлекательности региона является для нас абсолютным приоритетом. В Самарской области за последние несколько лет проведена серьезная работа в экономике и промышленности. Предпринимаемый правительством комплекс мер позволил выйти региону на новый уровень развития, который позволяет инвесторам постоянно чувствовать плечо властей и развиваться опережающими темпами», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

После пленарного заседания форума было подписано соглашение между Франко-российской торгово-промышленной палатой и Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.