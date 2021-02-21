В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека и 160 заразились

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще три смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1949 и 1952 годов рождения, и женщина 1948 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 170 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 21 февраля, в области выявлено 31757 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 30035 человек выздоровели. 377 больных умерли. В больницах находятся 945 человек, из них 558 — с установленным диагнозом COVID-19 и 387 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16238 человек. На втором месте Рыбинск — 3619 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1697 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 219 и 167 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2629 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7168 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов