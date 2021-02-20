Рыбинск купил два новых снегоуборщика для очистки тротуаров

В городе Рыбинске Ярославской области муниципальное предприятие «ДЭО» приобрело два новых снегоуборщика, предназначенных для очистки тротуаров от снега, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что парк предприятия, специализирующееся на уборке города, содержит восемь единиц мини-техники для уборки тротуаров, три из которых приобретены в этот сезон.

По данным пресс-службы, снегоуборщики позволяют чистить тротуары там, где не могут пройти трактора. В частности, с помощью данной техники можно расчистить развязки на улицах Фурманова, Герцена, а также, тротуары на Волжском мосту.

Директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева пояснила, что техника имеет ширину захвата – 110 см и мощность 17 л/с.

«Сегодня на уборку тротуаров на Волжском мосту вышел один из двух новых снегоуборщиков. Он самый мощный из тех, которые сейчас используют дорожники. И если раньше на тротуары Волжского моста бригада рабочих тратила целый день, а старая техника - половину дня, то сегодня за шесть часов удалось полностью расчистить тротуары от снега»,— отметила госпожа Дементьева.

Дарья Сабаева