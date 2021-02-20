«Псковгеокабель» вошел в состав Akron Holding

Псковский кабельный завод «Псковгеокабель» перешел под управление ГК Akron Holding. Об этом в субботу сообщает пресс-служба группы компаний.

Кабельно-проводниковое направление в структуре ГК Akron Holding появилось в 2018 году. Кабельными активами в Северо-Западном федеральном округе управляет холдинговая компания «Современные кабельные технологии» (SKT Group). В ее состав входит «Псковский кабельный завод» (Псков) и завод «Балткабель» (Сосновый Бор, Ленинградская область).

ГК Akron Holding является российским промышленно-металлургическим холдингом полного цикла. Он специализируется на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, а также утилизации транспорта, бытовой техники и электроники. Штаб-квартира холдинга располагается в Тольятти.

Андрей Сазонов