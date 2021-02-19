20 февраля, суббота
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Подробно

Клиническая больница №33 Нововоронежа получила новейшее оборудование для борьбы с Covid-19

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорации «Росатом») направил 16,7 млн рублей на приобретение нового оборудования для Клинической больницы №33 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ «КБ №33 ФМБА»).


«Атомщики решают не только важные производственные задачи, но и задачи социального плана. Мы внимательно изучили потребности медицинских работников. Надеемся, что оказанная нами помощь улучшит качество оказания услуг жителям города и существенно поможет в диагностировании и лечении новой коронавирусной инфекции Covid-19», - сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

На сегодняшний день в КБ №33 уже поступила новая партия оборудования и СИЗов: высокоточный видеобронхоскоп для проведения диагностики и лечения дыхательных путей, мониторы пациента, автоматический биохимический анализатор для проведения анализа крови, портативные анализаторы газов крови, шприцевые насосы, функциональные кровати для лежачих больных и др.

При этом с начала пандемии профком НВ АЭС оказал помощь в снабжении средствами индивидуальной защиты медиков КБ №33 и работников Нововоронежской АЭС на сумму порядка 4 млн рублей. На эти средства были закуплены защитные маски, респираторы, дезинфекционные средства, защитные костюмы, экспресс-тесты.

Печать

Все материалы

Нововоронежская АЭС. Партнерский проект "Ъ-Черноземье"

Клиническая больница №33 Нововоронежа получила новейшее оборудование для борьбы с Covid-19

Нововоронежская АЭС завершила первый этап модернизации открытого распределительного устройства

Ветеранская организация Нововоронежской АЭС отчиталась о работе за 2020 год

В нововоронежском колледже отметили День науки

В Нововоронеже реализованы социально значимые проекты на средства гранта в 6,5 млн рублей

Команда Нововоронежской АЭС заняла первое место по плаванию в Спартакиаде трудящихся Воронежской области

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский материал

Новости компаний

Пресс-релизы

Актуальное