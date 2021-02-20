Волгоградец проведет семь лет в тюрьме за мошенничество с автострахованием

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 33-летнего мужчины, признанного виновным в совершении мошенничества в сфере страхования. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнили в облпрокуратуре, с мая 2015 года по сентябрь 2016 года мужчина, действуя в составе преступного сообщества, инсценировал на территории Москвы и Волгограда дорожно-транспортные происшествия с целью последующего хищения денег страховых компаний. Ущерб от деятельности участников ОПГ превысил 5 млн руб.

Действия осужденного квалифицировали по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), трем эпизодам ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), девяти эпизодам ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), двум эпизодам ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору) и девяти эпизодам покушения и приготовления к мошенничеству в сфере страхования (чч. 1, 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), уточняют в прокуратуре.

Мария Шахрай