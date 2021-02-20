Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Красноярского края до уровня AA-(RU) со «стабильным» прогнозом. Ранее региону был присвоен рейтинг A+(RU), прогноз «позитивный».

В агентстве объяснили повышение «сбалансированной бюджетной политикой, позволившей региону завершить 2020 год с профицитом бюджета и частично сократить объем совокупного долга»: «Дополнительную поддержку уровню рейтинга оказывают сильный экономический профиль, сбалансированный график погашения долга, не создающий рисков рефинансирования в краткосрочной перспективе, и значительный объем накопленной ликвидности».

Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг края, по оценке АКРА, оказывают уровень долговой нагрузки, превышающий в прогнозном периоде 30% текущих доходов, а также зависимость доходов бюджета от добывающего сектора, несмотря на значительную диверсификацию добываемых видов сырья.

Министр финансов края Владимир Бахарь, комментируя повышение рейтинга, отметил, что «несмотря на все сложности», в 2020 году региону удалось сократить размер госдолга на 4,5 млрд руб.

Как сообщалось, агентство «Эксперт РА» накануне повысило рейтинг Красноярска ruА с ранее действовавшего ruА- . Прогноз по рейтингу «стабильный».

Дарья Решетникова