В Волгограде осудили членов ОПГ за незаконный оборот осетра на 20 млн рублей

Волгоградский суд вынес приговор шести членам организованной группы, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, с августа 2018 года по апрель 2019 года сообщники осуществляли поставку икры и туш осетров из Астраханской области в Волгоград для последующей продажи. Преступную деятельность осужденных пресекли в июле 2019 года. В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания членов ОПГ сотрудники правоохранительных органов изъяли 130 туш и более 20 кг икры рыб семейства осетровых. Сумма ущерба составила свыше 20 млн руб.

Суд приговорил четверых членов ОПГ к лишению свободы сроком от 3,5 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще двоим назначил наказание, не связанное с лишением свободы.

Мария Шахрай