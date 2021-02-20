В Томске горит театр юного зрителя

В Томске спасатели тушат пожар в театре юного зрителя (ТЮЗ) в переулке Нахановича. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Томской области, сообщение о возгорании в ТЮЗе поступило в пожарно-спасательную службу в 11:01. С чердака здания шел дым, горела кровля. Предварительная площадь горения 1,5 тыс. кв. м. На место происшествия направлены два десятка единиц пожарной и спасательной техники и 70 человек личного состава гарнизона.

По предварительным данным, пострадавших нет, из здания эвакуировались 25 человек.

Здание ТЮЗа является объектом историко-культурного наследия города Томска. Оно было построено в 1912 году. Здесь находился крупнейший в городе театр-синематограф «Новый». С середины 30-х годов прошлого столетия здание используется как театр. Сегодня здание ТЮЗа представляет собой трехэтажное каменное оштукатуренное здание, прямоугольной формы.

Илья Николаев