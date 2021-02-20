На обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение

В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным прокурора города Владимира Большунова, сообщение о происшествии поступило в 4:50 местного времени. Под завалами могут находиться люди, сказал он.

На данный момент четверо человек уже найдены, в месте обрушения ведутся поиски еще двоих.

«Проводится сбор материалов для направления в следственные органы. Прокуратурой организована проверка по факту нарушения промышленной безопасности», - сказал прокурор Норильска.

Оксана Павлова