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На обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение

В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным прокурора города Владимира Большунова, сообщение о происшествии поступило в 4:50 местного времени. Под завалами могут находиться люди, сказал он.

На данный момент четверо человек уже найдены, в месте обрушения ведутся поиски еще двоих.

«Проводится сбор материалов для направления в следственные органы. Прокуратурой организована проверка по факту нарушения промышленной безопасности», - сказал прокурор Норильска.

Оксана Павлова


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