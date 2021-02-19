«Эксперт РА» повысило рейтинг Красноярска до уровня «ruА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Красноярска до уровня ruА с ранее действовавшего ruА- . Прогноз по рейтингу «стабильный».

«Повышение рейтинга обусловлено высоким уровнем бюджетных показателей, эффективным управлением долговым портфелем, устойчивостью долговой нагрузки и ликвидности, а также ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в отношении бюджетных и долговых метрик», — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, рост уровня рейтинговой оценки благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности Красноярска и увеличит шансы города в рамках конкурсов на право организации крупномасштабных экономических, культурных и спортивных мероприятий, а также позволит привлекать коммерческие кредиты по более низким ставкам.

Дарья Решетникова