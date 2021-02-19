Новосибирский минздрав начал служебную проверку из-за длительной очереди на вакцинацию

Минздрав Новосибирской области проводит служебную проверку из-за длительной очереди на вакцинацию в поликлинике №27, сообщил сегодня глава ведомства Константин Хальзов во время брифинга о работе оперштаба по противодействию коронавирусу.

По словам министра,очередь образовалась из-за несогласованных действий между медучреждением и компанией «Новосибоблфарм», которая занимается получением и доставкой вакцины. «Я приношу извинения за ту ситуацию, которая возникла в поликлинике №27 и надеюсь, что больше такое не повторится. С обоих руководителей взяты объяснительные»,— отметил господин Хальзов.

Ранее портал НГС сообщил, что из-за задержки в поставке вакцины, около 100 человек минимум четыре часа ожидали в очереди прививку от коронавируса.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, в регионе за время пандемии выявлено более 34,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+118 за последние сутки), выздоровели 32,2 тыс. пациентов (+81), умерло свыше 1,3 тыс. человек (+7).

Даниил Тарабукин