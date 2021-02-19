В Краснодаре приставы за долги арестовали три дома на 8 млн рублей

В Прикубанском округе Краснодара приставы из-за долгов владельца арестовали три дома общей стоимостью 8 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП по краю.

Долг в 7,5 млн руб. появился у хозяина домов из-за несанкционированного и незаконного подключения восьми объектов недвижимости к водоснабжению. Также известно, что за нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов он неоднократно привлекался к административной ответственности.

В настоящее время составлены акты описи и ареста трех объектов недвижимости (двух частных домовладений и одного жилого дома коттеджного типа), в ближайшее время их передадут на реализацию. При этом владелец домов не объявился и скрывается от приставов.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре приставы из-за долгов арестовали у компании внедорожник. Фирма задолжала приставам 1 млн руб., ее представители заявляли сотрудникам исполнительного ведомства об отсутствии средств и имущества для погашения долга. Впоследствии выяснилось, что в собственности у организации есть внедорожник, но его несколько раз перепродавали без переоформления документов.

Виктория Колганова