«Норникель» выплатит 146 млрд рублей компенсации за счет снижения дивидендов

«Норникель» выплатит штраф 146,2 млрд руб., который присудили Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» компании) в связи с ущербом из-за аварии в Норильске. Выплаты осуществят за счет снижения дивидендов, сообщает “Ъ” со ссылкой на старшего вице-президента компании по устойчивому развитию Андрея Бугрова.

Средства поступят в федеральный бюджет.

В мае 2020 года на ТЭЦ-3, которая принадлежит НТЭК, произошло разрушение одного из резервуаров. В результате инцидента 6 тыс. т солярки попали в грунт, еще 15 тыс. т — в реки Далдыкан, Амбарную, а также в их притоки. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. «Норникель» изначально оценил ущерб в 21,4 млрд руб. В феврале 2021 года арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования ведомства, взыскав с НТЭК 146,2 млрд руб.

Подробнее о том, что привело к разливу нефти на ТЭЦ-3 в Норильске, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Аварию разобрали до дна».

Екатерина Лукашевич