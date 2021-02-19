СМК «Линк», связанную с ГК «Инфраструктура», потребовали признать банкротом

В арбитражный суд Новосибирской области подан иск о банкротстве ООО «Строительно-монтажная компания "Линк"». Заявитель Сергей Башмаков, указал на наличие задолженности в размере 42,4 млн руб. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

СМК «Линк» зарегистрирована в Новосибирской области. По данным «СПРАК-Интерфакс», более 50% в компании принадлежит банкротящейся ГК «Инфраструктура» Мурата Тарчокова.

В 2019 году, как сообщал “Ъ”, суд определил Мурата Тарчокова под заочный арест. По версии следствия, господин Тарчоков выступал одним из организаторов хищений около 1,2 млрд руб. в ходе второй очереди реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области. Кроме того, следствие полагало, что он являлся соучастником хищений около 300 млн руб. при строительстве участка Чуйского тракта.

ГК «Инфраструктура» была признана банкротом в 2017 году. Ранее новосибирская компания «Сибмост» пыталась взыскать с «Инфраструктуры» около 900 млн руб. из-за неотработанного «Инфраструктурой» аванса и нарушения графика выполнения работ при строительстве Восточного обхода Новосибирска.

Оксана Павлова