Суд продлил домашний арест продавшему остров чиновнику в Новосибирской области

В Новосибирске суд продлил до 22 апреля срок домашнего ареста бывшему главе Искитимского района Олегу Лагоде, в отношении которого возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в Центральном райсуде, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

В материалах регионального управления Следственного комитета РФ указывается, что в июне 2013 года глава района подписал постановление о предоставлении остова площадью 175 ты. кв. м, расположенного в акватории Новосибирского водохранилища, в совместную собственность членам дачного товарищества «ФМК». В 2014 году он заключил с ними договор купли-продажи участка.

Цена сделки составила свыше 10 млн руб., что ниже кадастровой стоимости, которая на май 2014 года составляла более 54,5 млн руб.

При этом участок находился в зоне рекреационного назначения. В декабре 2020 года по материалам ФСБ в отношении Олега Лагоды, который десять лет занимает кресло главы Искитимского района, завели уголовное дело и задержали.

Илья Николаев