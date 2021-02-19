В ДТП на Тормозном шоссе в Ярославле пострадал водитель иномарки

В Ярославле произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 18 февраля около 22.15 на Тормозном шоссе.

По информации пресс-службы, произошло столкновение автомашины Daewoo Nexia, под управлением 46-летнего мужчины и автомашины Lada Largus, под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель автомашины Daewoo Nexia. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дарья Сабаева