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Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

В ДТП на Тормозном шоссе в Ярославле пострадал водитель иномарки

В Ярославле произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 18 февраля около 22.15 на Тормозном шоссе.

По информации пресс-службы, произошло столкновение автомашины Daewoo Nexia, под управлением 46-летнего мужчины и автомашины Lada Largus, под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель автомашины Daewoo Nexia. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дарья Сабаева


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