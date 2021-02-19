Александр Усс: на создание достойных условий жизни в Норильске необходимо 200 млрд рублей

Правительство Красноярского края сообщило, что проект четырехстороннего соглашения по реновации Норильска, заключаемого между правительством Красноярского края, правительством РФ, ГМК «Норильский никель» и городом Норильском, согласован и в ближайшее время будет подписан.

«Соглашение предусматривает выделение 20 млрд руб. на реализацию неотложных мероприятий до 2024 года»,— сказал губернатор Александр Усс.

В то же время, по его словам, восстановление городской инфраструктуры, создание «для северян достойных условий жизни» требует гораздо больших средств. «Мы оцениваем предварительно эти мероприятия — их должно быть не менее 80 — в сумму около 200 млрд руб.»,— сказал он. По данным Александра Усса, после подписания соглашения начнется работа по конкретизации мероприятий, сроков их выполнения.

На этой неделе норильские депутаты заявили, что обратятся к краевым властям с просьбой не затягивать подписание нового четырехстороннего соглашения. По их данным, проект документа был готов к подписанию еще 22 января этого года. «Камнем преткновения стало изменение позиции краевых властей. Общий объем финансирования сторон увеличился со 120 млрд руб. до 217 млрд руб., в том числе федерального центра — на 20 млрд руб. В то же время необходимо понимать, что увеличение объема финансирования без договоренностей невозможно. Это значит, что всю работу необходимо начинать с начала, а деньги нужны Норильску уже сейчас. Прежде всего, на строительство новых жилых домов и социально значимых объектов: детского сада, поликлиники, пожарного депо в Оганере»,— сказал на сессии председатель городского совета Александр Пестряков. Депутаты пришли к выводу, что необходимо подписать соглашение на уже согласованный объем финансирования, а затем продолжить работу на долгосрочную перспективу.

Оксана Павлова