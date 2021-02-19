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Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования на 14% по итогам 2020 года

Банк Уралсиб по итогам 2020 года увеличил объемы автокредитования на 14% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Всего в 2020 году было выдано 12,5 тысячи кредитов на общую сумму 11,8 млрд рублей

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Одним из ключевых драйверов роста стало масштабирование бизнеса и увеличение географии продаж. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Рост поддержало и участие Банка в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запуск новых промо-программ для премиального сегмента и автомобилей с пробегом. Также в период самоизоляции были расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов Банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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