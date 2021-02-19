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В Красноярске ищут мужчину, бросившего петарду в машину спикера горсовета

Полиция Красноярска разыскивает злоумышленника, который бросил пиротехнику в сторону машины спикера горсовета Наталии Фирюлиной, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

По данным силовиков, сегодня в дежурную горУМВД поступило сообщение о том, что около здания мэрии неизвестный мужчина бросил зажженную петарду в направлении автомобиля председателя красноярского горсовета. Никто не пострадал. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Ее участники опрашивают возможных очевидцев и просматривают записи с видеокамер. Связаться с госпожой Фирюлиной не удалось.

Илья Николаев


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