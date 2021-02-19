Охранник «Зимний вишни» не смог вручную запустить систему оповещения о возгорании

Автоматическое оповещение о пожаре в «Зимней вишне» не сработало, и включить его вручную не удалось, сообщил обвиняемый охранник торгового центра Сергей Антюшин на судебном заседании в четверг.

«В районе 16:00 сработал пожарный извещатель. Я выждал несколько секунд, слышал, что оповещение не сработало в автоматическом режиме. Начал нажимать кнопку ручного пуска. При этом я видел по мониторам, что задымление пошло по зданию. Пробовал в ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не срабатывало»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Как уточняется, Сергей Антюшин работал в частной компании, с которой был заключен контракт на охрану в торговом центре. Подсудимый сообщил, что не подписывал должностную инструкцию и трудовой договор. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следователей, работник должен был оповестить посетителей о возгорании, но не выполнил свои обязанности. Сергей Антюшин вину не признает.

В марте 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В Кемерове проходят судебные процессы. К суду привлекают двух пожарных, их руководителей из регионального управления МЧС, представителей ТЦ и компании—собственника торгового центра, бывшую чиновницу Госстройнадзора, ее сына — всего почти полтора десятка человек.

Екатерина Лукашевич