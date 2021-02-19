СКР будет добиваться ареста водителя, сбившего женщину с коляской в Новосибирске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям ходатайствовать перед прокуратурой об обжаловании решение Кировского райсуда, который отказал в аресте водителя, сбившего женщину с коляской. Об этом говорится в сообщении следственного ведомства.

18 февраля следователи обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ). В его материалах говорится, что 48-летний водитель после ссоры с 36-летней женщиной сбил машиной ее и годовалого ребенка. Женщина вместе с коляской упала на проезжую часть. При падении она сломала ногу. Однако суд отказал следствию в заключении обвиняемого под стражу, не смотря на то, что в 1999 году он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«В следственной практике известны случаи, когда подобные решения приводили к негативным последствиям и повторному нарушению законодательства, посягающему на права граждан. Об этом свидетельствует и статистика. Так, в 2020 году по отклоненным судами ходатайствам о заключения под стражу от следствия скрылся 21 человек, из них больше половины совершили новые преступления. За каждым подобным случаем стоит чья-то судьба, жизни и здоровье, поэтому следствие со всей ответственностью подходит к принятию подобных решений, тщательно и взвешенно изучает все обстоятельства произошедшего, полную характеристику фигурантов уголовных дел и только после этого принимает процессуальные решения. Указанное дело не исключение, чем и обосновывается решение о ходатайстве об обжаловании состоявшегося решения районного суда»,— заявили в СКР.

Илья Николаев