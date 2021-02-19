Глава Новосибирска сообщил, что депутаты, не успевшие задать ему вопросы на сессии, не просили о встрече

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что депутаты, которые не смогли задать ему вопросы на сессии, не просили о встрече с ним. «Я со своей стороны всегда декларировал открытость и готовность встречаться со всеми депутатами. Пока заявок от депутатов, которые заявили, что их обделили вниманием, не было. Я не знаю какие вопросы они хотят задать»,— сказал мэр.

Напомним, что на этой неделе на сессии горсовета мэр отчитался о своей работе. Его отчет был принят депутатами — главе города поставили оценку «удовлетворительно». Депутаты заявили, что не все желающие успели задать вопросы мэру. Как уточнила независимый депутат горсовета Наталья Пинус, на вопросы записались более 20 человек от «Единой России» и КПРФ. «В результате, мы вопросы не задали, некоторые депутаты с сессии ушли. В регламенте написано, что будут выступления, но их не было. Это беспрецедентно, что сегодня произошло»,— говорила “Ъ-Сибирь” депутат Наталья Пинус.

«Острота проблемы в том, что впереди избирательная кампания в Госдуму, которая, видимо, и началась. Отчет мэра принял ярко выраженный политический характер. Хотел бы сказать, что за регламент, за ход сессии отвечает не мэрия — это полномочия совета депутатов»,— сказал Анатолий Локоть журналистам.

Оксана Павлова