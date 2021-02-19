В Кузбассе открылась крупнейшая в регионе генетическая лаборатория

В Кемеровской области на базе областной клинической больницы имени С.В. Беляева начала работу генетическая лаборатория, рассчитанная на 140 тыс. исследований в год, сообщает облправительство. Площадь лаборатории 300 кв м. «Это крупнейшая в Кузбассе лаборатория. Следить за здоровьем матери и ребенка врачи могут уже на самых ранних этапах, в том числе при планировании беременности»,— сказал губернатор Сергей Цивилев.

Сейчас в регионе показатель дородовых обследований составляет 83% — 9 тыс. исследований в год при целевом показателе 75%, уточняет облправительство. Генетическая лаборатория проводит исследования в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Оксана Павлова