Томский производитель электронно-лучевого оборудования планирует выйти на рынок США

Разработчик и производитель электронно-лучевого оборудования ООО «Научно-производственная компания Томские электронные технологии» (ТЭТА) планирует поставлять установки для 3D-печати металлом и сварки в Индию, США и на Ближний Восток. Заключить договор и экспортировать в одну из стран предполагается в течение двух лет, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Григория Семенова.

По словам господина Семенова, ТЭТА уже поставляет оборудование в регионы России и Китай. Получает запросы из Ирана, Индии, Пакистана, прорабатываем заказ из США.

«Расширение производства позволит создать дополнительные рабочие места для наших поселков вблизи Томска, а также увеличить отчисления в бюджет региона»,— сказал вице-губернатор Игорь Шатурный.

ООО «НПК ТЭТА» основано в 2008 году. Производит оборудование для предприятий авиационной, космической, ядерной, металлургической и др. отраслей.

Екатерина Лукашевич