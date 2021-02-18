Ремонт площади Горького в Нижнем Новгороде начнется весной

Подрядчик ООО «Московское наследие» приступит к благоустройству сквера на площади Горького в Нижнем Новгороде весной 2021 года. Компания уже начала подготовку к выполнению работ, сообщили в мэрии.

Принципиальных изменений вида площади не планируется. «Будет обновлено покрытие, заменено освещение, отремонтировано ограждение сквера. С подрядчиком проговорили, какие элементы он уже заказал. Все закупки нужно делать заранее, чтобы не возникли сложности с поставкой материалов после начала сезона работ по благоустройству»,– рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Как ранее сообщалось, стоимость контракта по ремонту площади Горького составила 74,8 млн руб. Подрядчик должен завершить благоустройство уже в июне.

Анастасия Еремина