В Кургане возбудили дело из-за невыплаты зарплаты уборщикам вокзалов

Невыплата зарплат персоналу по уборке железнодорожных вокзалов в Кургане и Шумихе повлекла за собой возбуждение уголовного дела против директора предприятия, обслуживающего объекты транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Нарушения вскрылись в ходе проверки соблюдения компанией трудового законодательства. Установлено, что сотрудникам ООО «ЮгСпецКлин», выполняющей работы по уборке помещений на железнодорожных вокзалах Кургане и Шумихе, не платили зарплату с сентября 2020-го по февраль 2021 года. Сумма долга превысила 760 тыс. руб.

По результатам проверки в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Расследование контролирует Курганская транспортная прокуратура.