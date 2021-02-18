Новосибирский центр «Вектор» планирует в феврале выпустить 400 тысяч доз «Эпиваккороны»

Центр «Вектор» в Новосибирске в феврале планирует нарастить производство вакцины «Эпиваккорона» до 400 тыс. доз, сообщила и.о. заместителя гендиректора по научной методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих в эфире «Первого канала».

«К концу марта планируем выйти на объем до миллиона доз, к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 млн доз в месяц»,— отметила она.

Ранее Роспотребнадзор заявил о 100-процентной иммунологической эффективности препарата в ходе двух фаз клинических испытаний.

«Эпиваккорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. В середине декабря препарат поступил в гражданский оборот. В конце января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 2 млрд руб. «Вектору» на производство вакцины.

Также в стране зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи. И ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «Ковивак» Центра имени Чумакова РАН.

Екатерина Лукашевич