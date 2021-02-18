За сутки в Черноземье от коронавируса умерли 33 человека

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 1 007 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 202,221 тыс. человек. За сутки зафиксировано 33 летальных случая — три в Белгородской области, 20 в Воронежской, два в Курской, три в Липецкой, два в Тамбовской, три в Орловской области (всего 3,853 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 1 166 (всего 180,798 тыс.) человек.

В Белгородской области зафиксировано 139 новых случаев COVID-19 (всего 30,341 тыс.), выздоровели 253 (всего 27,454 тыс.), умерли за все время пандемии — 461.

В Воронежской области — 345 новых случаев (всего 64,756 тыс.), новых выздоровевших — 367 (всего 58,478 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 824.

В Курской области — 153 подтвержденных диагноза за сутки (всего 29,282 тыс.), выздоровели 155 (25,97 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 424.

В Липецкой области зарегистрировано 132 новых случая коронавируса (всего 23,487 тыс.), новых выздоровевших 158 (всего 19 714 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 411.

В Орловской области — 111 новых случаев (всего 29,324 тыс.), выздоровели 126 (всего 26,276 тыс.), умерли с начала пандемии — 415.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 127 диагнозов коронавируса (всего 25,031 тыс.), новых выздоровевших 107 (всего 22,906 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 318.

Мария Старикова