Коронавирус в Ярославской области: еще четверо скончались и 163 человека заболели

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1953 и 1962 годов рождения и мужчины 1941 и 1964 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 163 новых случая заражения COVID-19. За это же время 183 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 18 февраля, в регионе официально подтверждено 31274 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 29510 человек выздоровели. 365 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 1063 человека, из них 613 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 450 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15927 человек. На втором месте Рыбинск — 3613 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1695 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 223, 212 и 156 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2707 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7185 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов