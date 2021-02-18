За коррупцию осудили прежнее руководство онкологического диспансера Алтайского края

Сегодня в Барнауле суд огласил приговор по уголовному дело о коррупции в краевом онкологическом диспансере. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР), экс- заместителю главврача по экономическим вопросам Ольге Невара, бывшей главной медсестра Жанне Чичкановой и экс-начальнику контрактной службы медучреждения Ригине Муль назначили сроки от восьми лет и двух месяцев колонии до восьми с половиной лет. После приговора всех трех взяли под стражу в зале суда.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в 2015-2017 годах заместитель главврача, главная медсестра и начальник контрактной службы получали взятки от 250 тыс. до 4,9 млн руб. от поставщиков медицинских товаров для нужд онкологического диспансера.

Общая сумма взяток, как установило следствие, превысила 20 млн руб.

«В ходе предварительного и судебного следствия медработники своей вины не признали. На их имущество общей стоимостью 16 млн руб. (одни только ювелирные украшения были оценены в 800 тыс. руб.) следователи наложили арест»,— отметили в управлении СКР.

Илья Николаев